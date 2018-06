EU-Parlamentarier sitzen für Stunden im Strassburg-Zug fest

Die Verspätung habe mindestens drei Stunden betragen, sagte EU-Parlamentssprecher Jaume Duch Guillot am Montagabend in Strassburg. Die Panne habe sich in Frankreich ereignet.

Mehr als 700 Parlamentarier kommen in der ostfranzösischen Metropole zu ihrer monatlichen Vollversammlung zusammen. Die Reiserei zwischen den Parlamentsstandorten Brüssel und Strassburg sorgt seit längerem für Unmut.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hatte gefordert, die Arbeit des Europäischen Parlaments sollte auf einen Standort konzentriert werden. Für eine Änderung müssten nach den EU-Regeln alle 28 EU-Staaten stimmen – aber Paris will nicht mitziehen.

(SDA)