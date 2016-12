EU schliesst Lücken bei Terrorfinanzierung

EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos hat am Mittwoch in Brüssel angekündigt, im Kampf gegen Terrorismus das Schengener Informations-System (SIS) besser nutzen zu wollen. (Archiv) © KEYSTONE/AP/VIRGINIA MAYO

Die EU-Kommission will stärker gegen Finanzierungsquellen von Extremisten vorgehen und den Datenaustausch zum Schutz der Aussengrenzen verbessern. Die Brüsseler Behörde präsentierte am Mittwoch in Brüssel dazu entsprechende Vorschläge.