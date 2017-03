EU-Sondergipfel zum Brexit am 29. April

Die Vorbereitungen für den Austritt Grossbritanniens aus der EU nehmen langsam Fahrt auf. Das Land will am 29. März sein Austrittsgesuch einreichen. Ein Monat später wird die EU an einem Sondergipfel die Leitlinien für die Verhandlungen festlegen. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/MATT DUNHAM

Nach der Austrittserklärung Grossbritanniens kommen die anderen EU-Staats- und Regierungschefs am 29. April zu einem Sondergipfel zusammen. Dabei sollen die «Richtlinien für die Brexit-Gespräche» verabschiedet werden. Das teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Dienstag in Brüssel mit.