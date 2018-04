EU-Staaten verbieten drei bienenschädliche Neonikotinoide

Zum Schutz der Bienenvölker soll die EU drei schädliche Insektengifte verbieten (Archiv) © KEYSTONE/AP/JENS MEYER

Die EU-Staaten haben am Freitag einem Freilandverbot für drei bienenschädliche Insektengifte zugestimmt. In dem zuständigen EU-Ausschuss in Brüssel sprach sich eine qualifizierte Mehrheit dafür aus, den Einsatz von sogenannten Neonikotinoiden auf Äckern zu verbieten.