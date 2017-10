EU will Beitrittshilfen für die Türkei kürzen

Beitrittshilfen ohne Wirkung: Die EU will an die Türkei versprochene Gelder wegen Verstössen gegen rechtsstaatliche Standards kürzen. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN

Die EU will die sogenannten Beitrittshilfen für die Türkei reduzieren. «Wir haben die Kommission beauftragt, hier einen Vorschlag zu machen», sagte der österreichische Bundeskanzler Christian Kern in der Nacht zum Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel.