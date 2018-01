Euer grenzenloser Moment

Sende uns ein Foto, Video oder einfach die Geschichte von deinem Erlebnis und gewinne eine Reise in den Westen der USA:

Erlebe sieben Tage Kalifornien pur! Du fliegst zusammen mit deiner Begleitung, wahlweise, nach San Diego oder Las Vegas. Weiter geht’s mit dem Wohnmobil durch die Wüsten Nevadas, entlang der Pazifik Küste oder über den Highway in Los Angels… Du entscheidest selbst, wohin eure Reise geht.

Im Gewinn inbegriffen:

• 2 Flugtickets mit Edelweiss Air von Zürich nach nach (wahlweise) Las Vegas oder San Diego in der Economy-Klasse

• Wohnmobil für 2 Personen ab/bis Las Vegas oder ab/bis San Diego für 7 Tage inkl. unlimitierten Meilen und Vollkaskoschutz ohne Selbstbeteiligung

• 1 Hotelübernachtung in San Diego oder Las Vegas in einem Mittelklasse Hotel

Bedingungen:

• Reisezeitraum April 2018 bis März 2019 je nach Verfügbarkeit der Flugplätze und Wohnmobil

• Mindestalter des Wohnmobil-Fahrers 21 Jahre, im Besitz eines Führerausweises der Kategorie B

Hier geht’s zu den Teilnahmebedingungen.

Für den Upload von Bildern und Videos das Formular ausgefüllt ABSENDEN. Du wirst ein Bestätigungsmail erhalten, auf das du mit deinen Dateien (Bilder und Videos) antworten kannst.

Registriere dich hier mit deinem grenzenlosen Erlebnis: