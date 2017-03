Arbeitgeber können Kopftuch im Job verbieten

Der EuGH hat am Dienstag in Luxemburg entschieden: Arbeitgeber können unter bestimmten Voraussetzungen das Tragen eines Kopftuchs am Arbeitsplatz untersagen. (Archiv) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Arbeitgeber können das Tragen eines Kopftuchs untersagen, wenn weltanschauliche Zeichen generell in der Firma verboten sind und es gute Gründe gibt. Das entschied das EU-Gericht (EuGH) am Dienstag in Luxemburg. Geklagt hatte eine Frau aus Belgien muslimischen Glaubens.