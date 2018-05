Entschädigung bei Flügen auch ausserhalb der EU

Wer von einem EU-Flughafen abfliegt und seinen Anschlussflug in einem Land ausserhalb der EU verpasst, hat das Recht auf eine Entschädigung. Dies aber nur, wenn die beiden Flüge Teil einer einzigen Buchung waren, hat der EU-Gerichtshof in Luxemburg am Donnerstag entschieden. © KEYSTONE/EPA/FELIPE TRUEBA