Eure Bilder aus der Sonne

Geniesst die Sonne noch, bevor der Regen kommt. Am Mittwoch und Donnerstag halten die sommerlichen Temperaturen noch an. Bis zu 29 Grad kann es am Donnerstag werden. Bereits am Mittwoch lockten rund 28 Grad zahlreiche Menschen an die frische Luft. Wir haben deshalb auf der Radio-FM1-Facebookseite einen Aufruf gestartet. Wo die FM1-Hörer die Sonne geniessen, siehst du in der Bildergalerie.

Bereits am Donnerstagabend soll es übrigens wieder einzelne Schauer geben und aufs Wochenende leicht auf rund 20 Grad abkühlen.

(red.)