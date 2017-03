«Geld für Schnaps und Frauen ausgegeben»

Für "Schnaps und Frauen" geben die südeuropäischen Krisenländer ihr Geld aus: Für diese Aussage steht Dijsselbloem nun in der Kritik. © KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ

Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem hat mit einer abfälligen Bemerkung in südeuropäischen Ländern einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Der Niederländer hatte in einem Interview gesagt, dass sich in der Eurokrise die nördlichen Staaten solidarisch mit den Krisenländern gezeigt hätten.