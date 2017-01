Europäische Rechtspopulisten halten Kongress in Koblenz ab

Eine Frau platziert Schilder mit den Namen von Frauke Petry und Matteo Salvini auf Stühle in der Kongresshalle in Koblenz, in welcher das Treffen der bekanntesten Rechtspopulisten Europas stattfindet. © Keystone/EPA/SASCHA DITSCHER

Begleitet von Protesten hat am Samstag ein Treffen der bekanntesten Rechtspopulisten Europas begonnen. Der Kongress der ENF-Fraktion des Europaparlaments in Koblenz soll die diesjährigen Wahlen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden in den Blick nehmen.