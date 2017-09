Europäischer Gerichtshof gegen generelles Verbot von Gen-Pflanzen

Kolben von genmanipuliertem Mais MON 810 des US-Konzerns Monsanto (Archiv) © KEYSTONE/AP/SVEN KAESTNER

Ein generelles Verbot von gentechnisch veränderten Lebens- und Futtermitteln in EU-Ländern ist nicht zulässig. Dies urteilte der Europäische Gerichtshof in einem am Mittwoch veröffentlichten Entscheid.