Uwe Gensheimer, dessen Vater kurz vor der WM überraschend verstarb, erzielte für Deutschland gleich 13 Treffer © KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Deutschland startet mit einem 27:23-Sieg gegen Ungarn erfolgreich in die Handball-WM in Frankreich.Der Europameister kam bei seinem Auftaktspiel gegen Ungarn in Rouen zu einem 27:23 (16:11) und machte den ersten Schritt Richtung Achtelfinal.