Europapark öffnet wieder

Unter anderem hätten sie Rauchvergiftungen erlitten, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit. Besucher und Mitarbeiter des Vergnügungsparks bei Freiburg seien nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden. Die Löscharbeiten seien noch im Gange, der Brand aber unter Kontrolle, hiess es.

Die Freizeitanlage soll am Sonntag um 09:00 Uhr wieder aufgehen. Auch Veranstaltungen wie die TV-Show «Immer wieder Sonntags» unter anderem mit der Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli sollen wie geplant stattfinden, teilte der Europapark auf Twitter mit.

In einer Lagerhalle auf der Anlage war am Samstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen und hatte auf die Attraktion «Piraten in Batavia» übergegriffen. Rund 500 Rettungskräfte waren im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen und die Besucher in Sicherheit zu bringen. Nach Polizeiangaben waren rund 25’000 Besucher am Samstag im Europa-Park.

(red./SDA)