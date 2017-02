Bundesrat schickt RASA in Vernehmlassung

Die RASA-Initiative soll die Schweiz aus der europapolitischen Sackgasse führen. Das will auch der Bundesrat, aber mit einem direkten Gegenvorschlag. Er hat zwei Varianten zur Diskussion gestellt. (Archiv) © KEYSTONE/LUKAS LEHMANN

Auch der Bundesrat will die Schweiz aus der europapolitischen Sackgasse führen. Er hat am Mittwoch zwei mögliche Gegenvorschläge zur RASA-Initiative in die Vernehmlassung geschickt. Übersichtlicher wird die Europapolitik dadurch nicht.