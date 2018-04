Schlag gegen IS in mehreren Ländern

Flagge der IS-Terrormiliz, gegen deren Propaganda-Instrumente in Nordamerika und in einigen EU-Ländern eine internationale Polizei-Aktion durchgeführt wurde. (Archiv) © KEYSTONE/AP/UNCREDITED

Die Polizeibehörden von den USA, von Kanada und der EU haben in einer gemeinsamen Aktion die Propaganda-Kanäle der Terrormiliz IS nach eigenen Angaben in mehreren Ländern lahmgelegt. Den «Propaganda-Möglichkeiten» des IS sei ein «schwerer Schlag» versetzt worden.