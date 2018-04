EV Zug verpflichtet Trainer Dan Tangnes

Mit dem erst 39-jährigen Tangnes übernimmt ein Coach das Zepter, dem zugetraut wird, junge Spieler in die erste Mannschaft einzugliedern und zu fördern. Bei Linköping, seinem schwedischen Arbeitgeber in den letzten drei Jahren, habe er dies hervorragend getan, stellte der EV Zug fest.

«Dan Tangnes hat uns in den Verhandlungen überzeugt. Er hat in der Vergangenheit und will auch zukünftig mit jungen Athleten arbeiten und diese weiterbringen. Wir werden gemeinsam den EVZ in den nächsten Jahren zur besten Ausbildungsstätte in der Schweiz formen und erfolgreiches Eishockey spielen», prognostizierte CEO Patrick Lengwiler.

Der in Oslo geborene Tangnes war in den letzten gut sechs Jahren als Headcoach in Schweden tätig, zuerst bei Rögle und dann in Linköping. Nun freut er sich auf die neue Herausforderung beim EVZ: «Man hat ein klares Ziel und verfolgt es konsequent.»

(SDA)