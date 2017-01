Eva Longoria war «mega härzig»

Diese Offenheit und Lockerheit strahlte sie auch schon aus, als sie in der Eiseskälte in einem engen weissen Kleid aus einem Fahrzeug stieg. Bevor sie sich aber den wartenden Journalisten präsentierte, machte sich Eva Longoria auf zu ihren Fans, die an der Strasse in Scharen warteten.

Einer davon war der Amriswiler Lukas Hirschi. Drei Stunden hat er bei eisigen Minustemperaturen auf die Desperate Housewives-Darstellerin geartet. «Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, sie war überhaupt nicht abgehoben, sondern mega härzig», sagt er gegenüber FM1Today. Auch die Schauspielerin fror offensichtlich in ihrem schulterfreien Kleidchen. Trotzdem nahm sie sich Zeit für alle, sagt Lukas Hirschi. «Es war einfach super.»

Bereits am Samstag wartete der Flugbegleiter rund zweieinhalb Stunden am Flughafen. Er hoffte, Eva Longoria dort nach ihrer Ankunft zu Gesicht zu bekommen. Vergebens. Da schnappte er sich die zweite Gelegenheit am gestrigen Abend und wurde dafür mit Fotos und einem Video des Stars belohnt.

(enf)