Auch Eva Luginger hat sich eine «Winterpause» gegönnt und das Jahr etwas ruhiger gestartet – doch nun meldet sich Eva nicht nur mit einer neuen Single + Video zurück – «Solange Du noch rot wirst» – sondern gleichzeitig auch mit ihrem nun schon zum dritten Mal in Folge stattfindenden eigenem Schlagerfestival – der Eva Luginger Schlagernacht DIE AM 4. Mai in Velden stattfinden wird.