Evakuierung syrischer Dörfer nach Angriff wieder aufgenommen

Ein Bus mit Evakuierten verlässt die Ortschaft Sabadani. © KEYSTONE/AP Syrian Central Military Media/UNCREDITED

Nach dem schweren Anschlag auf einen Bus-Konvoi in Syrien sind am Mittwoch die Evakuierungen wieder angelaufen. Etwa 45 Busse mit 3000 Menschen verliessen die von Rebellen belagerten Dörfer Fua und Kafraja in Richtung Aleppo.