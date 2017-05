Evakuierung von belagertem Rebellenviertel in Damaskus angelaufen

Rebellenkämpfer und ihre Familien versammelten sich vor der Evakuierung in Barseh, einem von der Regierung belagerten Vorort von Damaskus. Die UNO kritisiert die Evakuierungen als Vertreibung. © KEYSTONE/EPA/STRINGER

In Syrien haben am Montag Hunderte Rebellen ein von Regierungstruppen belagertes Viertel der Hauptstadt Damaskus verlassen. Die Aufständischen und ihre Angehörigen bestiegen in dem Stadtteil Barseh mehrere Busse.