Steinmeier ist deutscher Bundespräsident

Frank-Walter Steinmeier ist der neue deutsche Bundespräsident. Das Bild zeigt ihn bei der Stimmabgabe in der Bundesversammlung. © Keystone/EPA/CARSTEN KOALL

Der frühere Aussenminister Frank-Walter Steinmeier wird neuer deutscher Bundespräsident. Der 61-jährige SPD-Politiker erhielt bei der Wahl in der Bundesversammlung am Sonntag in Berlin im ersten Wahlgang 931 von 1239 gültigen Stimmen.