Ex-Basketball-Star Bryant zeigt Foto seines neugeborenen Mädchens

Dazu veröffentlichte der 38-Jährige ein Foto des schlafenden Mädchens – eingehüllt in ein Wolltuch. Bryant und seine Frau Vanessa haben bereits zwei Mädchen im Alter von 10 und 13 Jahren. Ihr drittes Kind trägt den Namen Bianka. Nach Angaben des Promi-Portals «TMZ.com» wurde es bereits am 5. Dezember geboren.

Vanessa and I are beyond excited to welcome our newest baby girl, Bianka!! #BabyBlessing #SweetBaby #AnotherAngel ❤ pic.twitter.com/TWuuwZSpkX

— Kobe Bryant (@kobebryant) 22. Dezember 2016