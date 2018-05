Ex-Bond Pierce Brosnan wird 65

Für seine Gesangskünste ist Ex-Bond Pierce Brosnan nicht bekannt: Zu seinem heutigen 65. Geburtstag dürften aber ohnehin andere für ihn singen. (Archivbild) © Keystone/AP Invision/RICHARD SHOTWELL

Vier Mal war er der Geheimagent 007 im Auftrag Ihrer Majestät. Doch Ex-Bond Pierce Brosnan kann auch anders. In «Mamma Mia! Here We Go Again» meldet er sich – mit 65 Jahren – singend zurück.