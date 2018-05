Theo Zwanziger im Fokus der Steuerfahndung © KEYSTONE/AP/MICHAEL PROBST

In der Affäre um die Fussball-WM 2006 erhebt die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen den früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger. Das bestätigte der langjährige Spitzenfunktionär am Mittwoch in einer Erklärung seines Anwalts.