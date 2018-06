Weinstein plädiert auf nicht schuldig

Harvey Weinstein (Mitte) verlässt den Gerichtssaal in New York, nachdem er auf "nicht schuldig" plädiert hat. © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Der wegen sexueller Übergriffe angeklagte Filmproduzent Harvey Weinstein hat vor Gericht auf nicht schuldig plädiert. Der 66-Jährige erschien am Dienstag im Supreme Court in New York im dunkelblauen Anzug und wirkte abwesend.