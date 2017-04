Ex-Football-Star Hernandez begeht Selbstmord

Aaron Hernandez am 15. März 2017 im Gerichtssaal in Boston © KEYSTONE/Pool AP/ELISE AMENDOLA

Der frühere Football-Profi Aaron Hernandez erhängt sich am Dienstag in seiner Gefängniszelle in Shirley, Massachusetts. Der 27-Jährige sass seit 2015 eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes ab, nachdem er zwei Jahre zuvor einen Bekannten erschossen hatte.