Ex-Kinderfrau in den USA muss wegen Mordes für immer hinter Gitter

Erstach zwei ihr anvertraute Kinder mit einem Küchenmesser: die ehemalige Kinderfrau einer New Yorker Familie. © KEYSTONE/AP Pool The Daily News/ALEX TABAK

Wegen Mordes an zwei ihr anvertrauten Kindern muss eine New Yorker Ex-Kinderfrau für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis. Sie hatte 2012 eine Sechsjährige und deren zweijährigen Bruder im Badezimmer der Eltern-Wohnung in Manhattan mit einem Küchenmesser erstochen.