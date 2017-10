Peter Brabeck steigt ins Fluggeschäft ein

Brabeck hat im Handelsregister des Kantons Waadt am 15. Mai 2017 eine Gesellschaft mit dem Namen Brabair SA eingetragen. Zweck des Unternehmens, das seinen Sitz in Montreux hat, ist der Kauf und die Vermietung von Luftfahrzeugen.

Gemäss eines Berichts der «Handelszeitung» vom Mittwoch gehört zur Flotte von Brabair bereits ein einmotoriger Hochdecker und ein Helikopter. Die Gesellschaft sei zudem daran einen Pilatus PC 24 Jet zu beschaffen.

Aus der Flottenzusammensetzung ist zu schliessen, dass Brabeck mit Brabair Luft-Taxidienste für Geschäftsleute anbieten will. Damit ist Brabeck in der Schweiz nicht allein. Gemäss der Branchenorganisation European Business Aviation Association (EBAA) gab es im letzten Jahr 76 Unternehmen in der Schweiz, die mit 277 Flugzeugen Business-Charterflüge durchführten.

(SDA)