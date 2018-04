Nächste Trump-Affäre kommt ans Licht

Der "National Enquirer" hat dem Ex-Playmate Karen McDougal vereinbart, dass sie über eine mutmassliche Affäre mit US-Präsident Trump an die Öffentlichkeit gehen darf. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MARY ALTAFFER

Das ehemalige «Playboy»-Model Karen McDougal darf nun mit einer angeblichen Affäre mit US-Präsident Donald Trump an die Öffentlichkeit gehen. Die 47-Jährige erzielte am Mittwoch eine Einigung mit dem Medienunternehmen American Media Inc. (AMI).