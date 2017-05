Ex-Präsident Bill Clinton schrieb Roman mit Autor James Patterson

Der Thriller «The President ist Missing» (Der Präsident ist verschwunden) werde im Juni kommenden Jahres erscheinen, gaben die Verlage Alfred A. Knopf und Little, Brown and Company am Montag bekannt.

Er habe es «sehr amüsant» gefunden, über einen amtierenden US-Präsidenten zu schreiben, indem er sich seines Wissens über das Amt, das Leben im Weissen Haus und die Funktionsweisen in Washington bedient habe, erklärte Clinton in der Mitteilung. «Und mit Jim zu arbeiten, war sensationell.»

Auch Patterson war voll des Lobes über seinen Co-Autor: «Die Zusammenarbeit mit Ex-Präsident Clinton war der Höhepunkt meiner Karriere», erklärte er.

Der 70-jährige Patterson hat im Laufe seiner Karriere mehr als hundert Bücher veröffentlicht. Darunter waren zahlreiche Krimis und Kinderbücher. Laut seiner Website verkaufte der Bestseller-Autor mehr als 350 Millionen Exemplare. Das Magazin «Forbes» hat Patterson in den vergangenen drei Jahren als reichsten und meistbeschäftigten Autoren eingestuft. Demnach nahm er im vergangenen Jahr rund 95 Millionen Dollar ein.

Clinton betätigte sich zum ersten Mal als Autor eines fiktionalen Werks. Zuvor erschienen von ihm mehrere Sachbücher, darunter seine 2004 erschienene Autobiographie. Er war von 1993 bis 2001 im Amt. Die Verlage Alfred A. Knopf, eine Tochter des Verlags Panguin Random House, und die Hachette-Tochter Little, Brown and Company veröffentlichen das Buch gemeinsam.

(SDA)