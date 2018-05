Ex-Sieger, Wikinger und Australien räumen beim ESC-Halbfinale ab

Die australische Teilnehmerin Jessica Mauboy hat den Einzug in den Endausscheid des Eurovision Song Contest geschafft. © KEYSTONE/AP/ARMANDO FRANCA

Die 26 Finalteilnehmer beim Eurovision Song Contest 2018 stehen fest. Beim zweiten Halbfinale am Donnerstagabend schafften erneut viele der Favoriten den Einzug in die Mega-Show am kommenden Samstag.Darunter ist der Norweger Alexander Rybak, der bereits 2009 den Wettbewerb gewonnen hatte.