Ex-Soldaten der Elfenbeinküste stürmen Polizeiwachen in Bouaké

Rebellen-Soldaten mit Waffen in Bouaké. (Archivbild) © Keystone/AP/CHRISTINE NESBITT

In der Elfenbeinküste haben ehemalige Soldaten nach Militärangaben Polizeistationen in Bouaké überfallen, Waffen erbeutet und die Kontrolle über die Stadt übernommen.In der Nacht zum Freitag sei heftiges Gewehrfeuer in Bouaké zu hören gewesen, berichteten Einwohner.