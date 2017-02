© https://www.facebook.com/pg/MelanieCmusic/photos/

Nach dem riesen Erfolg mit den Spice Girls in den 90er Jahren, ist Melanie C (ehemaliges Sporty Spice) auch schon viele Jahre als Solokünstlerin erfolgreich. Mit einem Best Of ihrer Solo-Hits und den Songs ihres aktuellen Albums im Gepäck wird Melanie C am Freitag, 5. Mai 2017 im Volkhaus auftreten.