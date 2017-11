Ex-Taliban-Gefangener Bergdahl muss nicht ins Gefängnis

Bergdahl (r.) verlässt als freier Mann das Militärgericht in Fort Bragg: Er hatte sich der Fahnenflucht und des Fehlverhaltens vor dem Feind für schuldig bekannt. © KEYSTONE/AP The Fayetteville Observer/ANDREW CRAFT

Der US-Soldat Bowe Bergdahl, der 2014 nach fünfjähriger Geiselhaft in einem umstrittenen Gefangenenaustausch freigekommen war, muss nicht ins Gefängnis. Das entschied ein Militärrichter in Fort Bragg am Freitag.