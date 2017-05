Ex-US-Justizministerin Yates warnte Weisses Haus vor Flynn

Die ehemalige US-Justizministerin Sally Yates betonte in einer Senats-Anhörung in Washington, dass sie das Weisse Haus frühzeitig vor der Personalie Flynn gewarnt habe. © KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

In der Affäre um Russland-Kontakte des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump haben am Montag die Ex-Justizministerin Sally Yates und der ehemalige US-Geheimdienstdirektor James Clapper vor einem Senatsausschuss in Washington ausgesagt.