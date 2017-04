Für den guten Zweck statt Trophäen: In Seattle wird Roger Federer eine Exhibition mit John Isner spielen © KEYSTONE/AP/LYNNE SLADKY

Nur 19 Tage nach dem «Match for Africa 3» in Zürich mit Andy Murray tritt Roger Federer zu einer weiteren Exhibition zugunsten seiner Stiftung für Kinder an. Am 29. April spielt er in Seattle im Bundesstaat Washington gegen den Amerikaner John Isner.