Experten nennen Gewalt gegen Rohingya in Myanmar «Völkermord»

Eine Rohingya-Frau betet in ihrem Zelt im Flüchtlingscamp Hakim Para in Bangladesch: Menschenrechtler haben weitere Belege gesammelt für schwere Verbrechen an der vertriebenen Bevölkerung - von Exekutionen und Massenvergewaltigungen ist die Rede. © KEYSTONE/AP/A.M. AHAD

Experten haben die Gewalt gegen die Minderheit der Rohingya in Myanmar als «Völkermord» bezeichnet. Es gebe «zunehmend Beweise» für diese Anschuldigung, erklärten die Menschenrechtsorganisation Fortify Rights und das Holocaust-Museum in Washington am Mittwoch.