Explosion bei Batteriehersteller

Im Gebäude des Waadtländer Unternehmens Leclanché ist es am Montag zu einer Explosion gekommen. © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Beim Spezialisten für Energiespeicher Leclanché in Yverdon-les-Bains VD sind am Montag eine oder mehrere Batterien explodiert. Zwei Personen mussten in der Folge ins Spital gebracht werden.