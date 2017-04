Drei Bomben vor BVB-Teambus explodiert

Die Mannschaft war auf dem Weg vom Hotel zum Dortmunder Stadion, um das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen den AS Monaco auszutragen. Die Partie wurde nach dem Zwischenfall abgesagt und auf Mittwoch, 18.45 Uhr, verschoben.

Für die Personen im Stadion bestehe keine Gefahr, so die Dortmunder Polizei. «Es besteht jetzt hier im Stadion kein Grund zur Panik», sagte der Stadionsprecher. Er sprach aber auch von einem «gravierenden Zwischenfall». Die Fans wurden gebeten, noch eine Weile im Stadion zu bleiben und Ruhe zu bewahren, um eine geordnete Abreise zu gewährleisten.

Die Monaco-Fans zeigten Solidarität mit den Dortmundern:

Great to see the #Monaco fans inside the stadium showing solidarity along with the #Dortmund fans #BVBASM #UCL pic.twitter.com/uUHB6XW7Wc

— Gurms © (@GurmeetK_) April 11, 2017