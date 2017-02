Explosions-Verursacherin muss sich therapieren lassen

So sah das Bieler Haus nach der Explosion von August 2010 aus. (Archivbild) © KEYSTONE/MARCEL BIERI

In Biel hat ein Gericht eine ambulante Therapie angeordnet für eine Frau, die in ihrer Wohnung in suizidaler Absicht Gas entzündete und ein Mehrfamilienhaus schwer beschädigte. Sie wurde vom Gericht als nicht schuldfähig erklärt.