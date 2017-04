Extrem-Bergsteiger Ueli Steck ist tot

Wie die «Himalayan Times» berichtet, hätten gleich mehrere Quellen im Basecamp am Mount Everest den Tod von Ueli Steck am Sonntagmorgen bestätigt.

Sechs Rettungskräfte haben den toten Körper Stecks offenbar entdeckt. Das Team hat die Körperteile des Bergsteiger zusammengesammelt, schreibt die «Himalyan Times». Steck ist offenbar an einer rutschigen Stelle ausgerutscht.

Ueli Steck machte sich Anfang April auf nach Nepal, um zwei der höchsten Berge der Welt im selben Durchgang zu besteigen. Der Bergsteiger war in der Region Khumbu unterwegs. Innerhalb von 48 Stunden wollte Steck die Besteigung durchziehen, ohne eine Sauerstoffflasche.

Am 26. April postete Steck auf Facebook ein Bild seiner momentanen Tour. «Ein kurzer Ausflug auf 7000 Meter und wieder zurück. Ich liebe das, es ist ein so schöner Ort hier. Ich glaube immer noch an aktive Aklimatisation.»

Unter dem Facebookpost kondolieren nun viele Bergsteigerinnen und Bergsteiger, sowie Fans von Ueli Steck. «Du warst eine Inspiration für mich und der Grund, warum ich mit Bergsteigen begonnen habe», schreibt zum Beispiel ein User. «Erklimme die Wolken so wie die Berge», schreibt eine Deutsche.

