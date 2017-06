Hambüchen hat die Heim-WM im Kopf

«Die WM in Stuttgart ist natürlich im Kopf», so Hambüchen. Die Lust sich zu quälen, sei wieder da. Das Training fehle ihm so richtig.

Hambüchen hatte an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 mit dem Gewinn der Goldmedaille am Reck seine Karriere gekrönt, danach wollte er nur noch in der Bundesliga in seiner Heimat antreten.

Der Entscheid, ob er eine Teilnahme an der WM 2019 anpeilen werde, hänge letztlich davon ab, ob er eine Chance habe, noch einmal Weltmeister zu werden, so Hambüchen weiter. 2007 hatte der sechsfache Europameister in Stuttgart am Reck seinen einzigen WM-Titel gefeiert.

