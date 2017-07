Fabian Hertner gewinnt WM-Silber über die Mitteldistanz © KEYSTONE/SWISSORIENTEERING/REMY STEINEGGER

Fabian Hertner gewinnt an den Weltmeisterschaften in Tartu die Silbermedaille über die Mitteldistanz. Der 32-jährige Läufer des OLV Baselland sicherte der Schweiz die dritte Medaille an den diesjährigen Titelkämpfen in Estland. Herner büsste 25 Sekunden auf den Sieger Thierry Gueorgiou ein.