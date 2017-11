«Fack Ju Göhte 3» hält Spitze in der Deutschschweiz

Gizem Emre, Aram Arami, Bora Dagtekin, Jella Haase, Elyas M'Barek, Katja Riemann und Max von der Groeben (v.l.n.r.) spielen in "Fack Ju Göhte 3". Der Film belegte am Wochenende vom 2. bis 5. November 2017 Platz 1 der Deutschschweizer Kinocharts. (Archiv) © Keystone/DPA Constantin Film/ANDREAS RENTZ

«Fack Ju Göhte 3» hat sich am Wochenende mit knapp 50’000 Eintritten an der Spitze der Deutschschweizer Kinocharts gehalten. «Thor: Ragnarok», der dritte Teil der Thor-Saga, ergatterte nach seinem Start am Donnerstag Platz 2.