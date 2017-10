«Fack Ju Göhte 3» übernimmt Spitze

Der zweitplatzierte Horrorfilm «Jigsaw» brachte es auf 13’247 Eintritte, während der Spitzenreiter des letzten Wochenendes, der Thriller «The Snowman», nur noch für 6188 verkaufte Karten sorgte. Damit erreichte er Platz 3 vor «Cars 3» und «Blade Runner 2049».

In der Westschweiz waren die Verschiebungen nicht so arg. Hier gabs zwar auch einen neuen Spitzenreiter: «Thor: Ragnarok», der 12’982 Kinogänger anlockte. Sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Film «Le Sens De La Fête» betrug aber nur gut 7000 Eintritte. «Kingsman: The Golden Circle», der am letzten Wochenende die Charts anführte, musste jetzt mit Platz 3 Vorlieb nehmen.

Im Tessin hat «It» die Spitze gehalten vor «Thor: Ragnarok» und «Victoria And Abdul».

(SDA)