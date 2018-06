© istock

Am Freitag, 15. und Samstag, 16. Juni 2018 rocken nationale und internationale Bands wie Bonfire, Dada Ante Portas, die legendären Spirit of Smokie, Bad Ass Romance mit Fernando von Arb (Krokus) sowie weitere tolle Acts die Stage in Ebnat-Kappel. Auch weniger bekannte Künstler und Newcomer werden an den beiden Tagen ihr Bestes geben und sich neben den «grossen» Acts beweisen.