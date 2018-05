Fahne hängt bald wieder am Säntis

Die 6400 Quadratmeter grosse Fahne hatte es die letzten Jahre nicht leicht. Der Wind hat ihr arg zugesetzt und sie musste letzten wie auch vorletzten Sommer geflickt werden. Obwohl der Stoff extra für diese Bedingungen gefertigt wurde.

Der Aufwand der letzten beiden Jahren war enorm, denn nur schon das Entrollen der Fahne ist eine grosse Herausforderung. Höhenarbeiter seilen sich ab und müssen die rund 700 bis 800 Kilo schwere Fahne alle vier Meter fixieren.

Lange war es unklar, ob sie überhaupt je wieder hängen wird. Doch der Säntis-Schwebebahn zufolge soll die Schweizerfahne auch diesen 1. August wieder am Berg zu sehen sein. Momentan ist sie noch in Münchwilen in der «Zukunftsfabrik» in Reparatur.

Bleibt zu hoffen, dass der Wind dieses Jahr nicht so stark bläst, damit «die grösste Schweizerfahne der Welt» mal einen Sommer ohne Kratzer erlebt.

(red.)