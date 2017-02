«Fahren ohne Vignette ist sauteuer»

«Warum die Leute bis auf den letzten Drücker warten mit der Vignette, weiss ich nicht», sagt Marija Juric, Kassiererin an der Autobahnraststätte Thurau. Am heutigen Tag verkaufte sie über hundert Vignetten an Leute, die es zum Teil schlicht vergessen haben. Sie erinnert ihre Kunden freundlich daran, die gekauften Vignetten auch anzukleben, denn wer es vergisst muss happige Bussen bezahlen: 200 Franken stehen im Bussenkatalog der Polizei für eine fehlende Vignette. Und das sei sauteuer, schildern Autofahrer.