Fahrer und Beifahrer bei Unfall getötet

Für zwei Personen im Alter von 20 und 27 Jahren kam am frühen Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Nax VS jede Hilfe zu spät. © Kapo VS

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Nax VS ums Leben gekommen. Der Fahrer hatte in einer Linkskurve die Herrschaft über das Fahrzeug verloren und stiess dann mit einem Baum zusammen.